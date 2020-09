Acompáñenos en una reunión comunitaria virtual bilingüe para dialogar y aprender más sobre el plan de proporcionar aparatos de internet inalámbrico a todos los estudiantes.

Para participar regístrese en https://zoom.us/webinar/register/WN_gIouP02iTYWHgQq0evBO4g

Join this virtual community bilingual meeting to discuss and learn more about providing all student access to Internet hotspots.

